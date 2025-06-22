«Дальше Уимблдон...» Арина Соболенко опубликовала пост после поражения в Берлине

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на личной странице в соцсетях серию фотографий из Берлина (Германия), где участвовала в травяном турнире категории WTA-500. Соболенко неожиданно проиграла чемпионке Уимблдона-2023, 164-й ракетке мира чешке Маркете Вондроушовой — 2:6, 4:6.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«Спасибо вам за всю любовь, Берлин. Дальше Уимблдон...» — подписала пост белоруска.
Фото: Из личного архива Соболенко
Фото: Из личного архива Соболенко
Фото: Из личного архива Соболенко
Фото: Из личного архива Соболенко
Матчи основной сетки женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 пройдут с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Арина Соболенко не играла на Уимблдоне-2024 из-за травмы.
- 22 июня 2025
-
14:17
-
13:50
-
13:42
-
13:29
-
13:05
-
13:04
-
13:00
-
12:37
-
12:30
-
12:14
-
12:02
-
11:36
-
11:24
-
11:06
-
11:00
-
10:54
-
10:41
-
10:29
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:26
-
01:40
-
00:48
-
00:42
-
00:24
-
00:21
-
00:14
-
00:01
- 21 июня 2025
-
23:59
-
23:44
-
23:32
-
22:51
-
22:46