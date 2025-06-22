«Дальше Уимблдон...» Арина Соболенко опубликовала пост после поражения в Берлине

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на личной странице в соцсетях серию фотографий из Берлина (Германия), где участвовала в травяном турнире категории WTA-500. Соболенко неожиданно проиграла чемпионке Уимблдона-2023, 164-й ракетке мира чешке Маркете Вондроушовой — 2:6, 4:6.

«Спасибо вам за всю любовь, Берлин. Дальше Уимблдон...» — подписала пост белоруска.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Матчи основной сетки женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 пройдут с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Арина Соболенко не играла на Уимблдоне-2024 из-за травмы.