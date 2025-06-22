«Не думаю, что он когда-то может устать». Бублик — о форме Медведева перед финалом в Галле

45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик поделился ожиданиями от финального матча турнира АТР-500 в немецком Галле, в котором он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

– Как думаете, кто из вас двоих более устал к финальному матчу турнира? Вы оба выглядели довольно измотанными в полуфиналах.

– Я не верю в то, что Даниил устал. Я знаю этого парня целую вечность и не думаю, что он вообще хоть когда-то может устать, даже не думаю об этом. Мне просто нужно быть на месте, показывать свою лучшую игру и смотреть, как всё пойдёт, – сказал Бублик в микст-зоне турнира в Галле.

Финальный матч турнира в Галле между Даниилом Медведевым и Александром Бубликом запланирован на сегодня, 22 июня.