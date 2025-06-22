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«Не думаю, что он когда-то может устать». Бублик — о форме Медведева перед финалом в Галле

«Не думаю, что он когда-то может устать». Бублик — о форме Медведева перед финалом в Галле
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45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик поделился ожиданиями от финального матча турнира АТР-500 в немецком Галле, в котором он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

– Как думаете, кто из вас двоих более устал к финальному матчу турнира? Вы оба выглядели довольно измотанными в полуфиналах.
– Я не верю в то, что Даниил устал. Я знаю этого парня целую вечность и не думаю, что он вообще хоть когда-то может устать, даже не думаю об этом. Мне просто нужно быть на месте, показывать свою лучшую игру и смотреть, как всё пойдёт, – сказал Бублик в микст-зоне турнира в Галле.

Финальный матч турнира в Галле между Даниилом Медведевым и Александром Бубликом запланирован на сегодня, 22 июня.

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