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«Больше их потеря, чем моя». Кирьос — о том, что его не позвали комментировать Уимблдон

«Больше их потеря, чем моя». Кирьос — о том, что его не позвали комментировать Уимблдон
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о том, что британский телеканал BBC решил не приглашать его на работу комментатором во время Уимблдона-2025.

«Я знаю, что я отличный комментатор. Теннису нужны эксперты, которые говорят то, о чём многие обычно молчат. Это досадно, но это больше их потеря, чем моя.

Понимаю, что у них есть Крис Юбэнкс (108-я ракетка мира. — Прим. «Чемпионата»), но он не побеждал величайших игроков всех времён несколько раз. Когда кто-то обыгрывал Федерера, Надаля, Маррея и Джоковича и обладает невероятными знаниями, очень странно, что вы не хотите, чтобы этот человек делился знаниями с поклонниками тенниса», — приводит слова Кирьоса The Guardian.

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