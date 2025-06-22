«Два прирождённых шоумена». Пресс-служба ATP — о финале Медведев — Бублик в Галле

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) ярко анонсировала финальный матч травяного турнира в Галле (Германия) между 11-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и Александром Бубликом из Казахстана, занимающим 45-ю строчку мирового рейтинга.

«Два прирождённых шоумена. Этот матч — настоящий блокбастер», — написали в аккаунте ATP в соцсетях.

Счёт личных встреч теннисистов 7-0 в пользу Даниила. За все очные матчи Бублик выиграл лишь один сет — в Торонто-2021.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Александр Бублик — Даниил Медведев, которая начнётся не ранее 16:00 мск.