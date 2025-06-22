«Два прирождённых шоумена». Пресс-служба ATP — о финале Медведев — Бублик в Галле
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Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) ярко анонсировала финальный матч травяного турнира в Галле (Германия) между 11-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и Александром Бубликом из Казахстана, занимающим 45-ю строчку мирового рейтинга.
Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
45
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
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11
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Два прирождённых шоумена. Этот матч — настоящий блокбастер», — написали в аккаунте ATP в соцсетях.
Счёт личных встреч теннисистов 7-0 в пользу Даниила. За все очные матчи Бублик выиграл лишь один сет — в Торонто-2021.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Александр Бублик — Даниил Медведев, которая начнётся не ранее 16:00 мск.
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