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Камилла Рахимова — Хитер Уотсон, результат матча 22 июня 2025, счет 6:4, 6:1, квалификация турнира WTA-250 в Истбурне

Камилла Рахимова вышла в основную сетку турнира WTA-250 в Истбурне
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87-я ракетка мира россиянка Камилла Рахимова вышла в основную сетку турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания), обыграв в финале квалификации британку Хитер Уотсон (147-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. Камилла Рахимова смогла сделать за время матча три подачи навылет, реализовать пять брейк-пойнтов из восьми и не допустить ни одной двойной ошибки. Хитер Уотсон сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать единственный брейк-пойнт в игре.

Турнир в Истбурне пройдёт с 23 по 28 июня. Действующей победительницей соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина.

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