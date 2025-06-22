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Вихлянцева: финал Алькараса и Синнера не будет таким популярным, как Медведева и Бублика

Вихлянцева: финал Алькараса и Синнера не будет таким популярным, как Медведева и Бублика
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась мнением о финале турнира в Галле (Германия) между россиянином Даниилом Медведевым и Александром Бубликом из Казахстана.

Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Мне кажется, для всех зрителей финал между Медведевым и Бубликом очень долгожданный. Для любого теннисного болельщика этот матч — глоток свежего воздуха и веры. Нельзя соврать, что многие считали, что Даниил не вернётся в топ-10. Но его хорошие результаты говорят об обратном, просто бывают спады. В первом матче на этом турнире Медведев играл с Альтмайером. После первого гейма, где Даня сделал брейк, по его взгляду было понятно, что он настроен идти до конца. Мне это нравится. Даже когда Медведев проиграл Звереву второй сет, всё равно остался в игре. Он не отвлекался, не было паники и споров с судьёй или тренером. Это вселяет уверенность в него.

Мне кажется, в финале будет качественный теннис. Многие теннисисты вернулись к своим истокам и борются до последнего. У Саши Бублика после «Ролан Гаррос» буст энергии — приятно видеть его игру. Нет ни одного равнодушного теннисного болельщика, который не следит за Бубликом. Многие ждут его матчи. У меня такое ощущение, что сегодня будут побиты рекорды по просмотрам, потому что все следят. Как будто финал Синнера и Алькараса не будет таким популярным, как сегодняшний», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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