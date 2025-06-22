Кирьос — о психических проблемах: когда открылся, люди начали понимать, что я не идеальный

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что находился под психиатрическим наблюдением во время Уимблдона-2019. Тогда во втором круге он проиграл испанцу Рафаэлю Надалю — 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (3:7).

«В 2019 году люди предполагали, что у меня был невероятный год. Я был в топ-20, но я был на самом дне. Когда я наконец открылся, тогда люди начали понимать, что я не всегда был идеальным, не всегда делал всё правильно, но я готов об этом говорить. Мне писали сотни тысяч детей, и я старался отвечать и помогать им, как мог.

Иногда приходится блокировать то, что мы переживаем, и идти работать. Я не мог просто убежать. Играть с Надалем на Уимблдоне и проиграть в напряжённой битве из четырех сетов? Я был очень горд. Горжусь тем, что преодолел [депрессию]», — приводит слова Кирьоса The Guardian.