Карлос Алькарас — о травяном сезоне: наслаждаюсь временем на корте

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, как положительные эмоции от победы на «Ролан Гаррос» – 2025 помогают ему играть во время травяного сезона.

«Я чувствую себя хорошо и наслаждаюсь временем на корте. Мои передвижения и удары придают мне большую уверенность. Думаю, сейчас мой уровень очень высок. Надеюсь, в финале будет ещё лучше. Победа на «Ролан Гаррос» дала мне заряд энергии — я позволил себе немного отпраздновать, чтобы очистить голову. Это как закрыть одну главу и начать новую здесь, на турнире в Куинс», – приводит слова Алькараса We Love Tennis.

В финале турнира в Лондоне Карлос Алькарас сыграет с чешским теннисистом Иржи Легечкой. Встреча запланирована на 22 июня.