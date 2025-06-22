Юлия Путинцева проиграла Марии Саккари в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

86-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте соревнований она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (27-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 7:6 (8:6).

Матч продолжался 2 часа 26 минут. За это время Саккари выполнила 10 подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Путинцевой два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Во втором круге турнира в Бад-Хомбурге Мария Саккари сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария).