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Юлия Путинцева проиграла Марии Саккари в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Юлия Путинцева проиграла Марии Саккари в первом круге турнира в Бад-Хомбурге
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86-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте соревнований она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (27-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 7:6 (8:6).

Бад-Хомбург. 1-й круг
22 июня 2025, воскресенье. 12:35 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 6
7 		7 8
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Матч продолжался 2 часа 26 минут. За это время Саккари выполнила 10 подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Путинцевой два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Во втором круге турнира в Бад-Хомбурге Мария Саккари сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария).

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