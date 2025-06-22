Маркета Вондроушова выиграла травяной турнир WTA-500 в Берлине

164-я ракетка мира чешка Маркета Вондроушова стала чемпионкой турнира WTA-500 в Берлине (Германия), обыграв в финале соревнования китаянку Ван Синьюй (49-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут. За время матча Вонроушова смогла сделать шесть подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. Ван Синьюй сделала в игре три эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Для Маркеты Вондроушевой титул в Берлине стал третьим в карьере и первым в сезоне-2025. Ранее последним турниром, на котором она добивалась победы был Уимблдон-2023.