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Маркета Вондроушова — Ван Синьюй, результат матча 22 июня 2025, счет 7:6 (12:10), 4:6, 6:2, финал турнира WTA-500 в Берлине

Маркета Вондроушова выиграла травяной турнир WTA-500 в Берлине
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164-я ракетка мира чешка Маркета Вондроушова стала чемпионкой турнира WTA-500 в Берлине (Германия), обыграв в финале соревнования китаянку Ван Синьюй (49-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2.

Берлин. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Маркета Вондроушова
164
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 12 		4 6
6 10 		6 2
         
Ван Синьюй
49
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут. За время матча Вонроушова смогла сделать шесть подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. Ван Синьюй сделала в игре три эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Для Маркеты Вондроушевой титул в Берлине стал третьим в карьере и первым в сезоне-2025. Ранее последним турниром, на котором она добивалась победы был Уимблдон-2023.

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