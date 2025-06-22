Маркета Вондроушова выиграла травяной турнир WTA-500 в Берлине
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164-я ракетка мира чешка Маркета Вондроушова стала чемпионкой турнира WTA-500 в Берлине (Германия), обыграв в финале соревнования китаянку Ван Синьюй (49-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2.
Берлин. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 13:10 МСК
164
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|2
49
Ван Синьюй
В. Синьюй
Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут. За время матча Вонроушова смогла сделать шесть подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. Ван Синьюй сделала в игре три эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.
Для Маркеты Вондроушевой титул в Берлине стал третьим в карьере и первым в сезоне-2025. Ранее последним турниром, на котором она добивалась победы был Уимблдон-2023.
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