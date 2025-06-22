Саккари и Путинцева вступили в эмоциональную перепалку после очного матча в Бад-Хомбурге

86-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари и представительница Казахстана Юлия Путинцева (27-й номер рейтинга) поспорили после очного матча в рамках первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте соревнований Саккари победила со счётом 7:5, 7:6 (8:6).

Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата». Права на него принадлежат WTA.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Теннисистки пожали друг другу руки, затем Саккари что-то сказала Путинцевой, после чего Юлия в саркастичной манере поклонилась перед Марией. После этого Саккари ещё раз подошла к Путинцевой, и они некоторое время вели диалог на повышенных тонах.

Саккари: Хорошее рукопожатие (Путинцева кланяется). Веди себя как нормальный человек.

Путинцева: Посмотри на себя. Оставь меня в покое.

Саккари: Тебя никто не любит. При рукопожатии смотри в глаза.

Путинцева: Большое спасибо (покрутила палец у виска).

Во втором круге турнира в Бад-Хомбурге Мария Саккари сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария).