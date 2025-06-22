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Вероника Кудерметова — Виктория Азаренко, результат матча 22 июня 2025, счет 1:2, квалификация Бад-Хомбурга

Вероника Кудерметова проиграла Виктории Азаренко в матче за выход в основу Бад-Хомбурга
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40-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в основную сетку травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В финале квалификации россиянка проиграла двукратной победительнице турниров «Большого шлема» белоруске Виктории Азаренко (76-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 4:6.

Матч продолжался 3 часа 22 минуты. За это время Кудерметова выполнила 12 подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 13. На счету Азаренко четыре эйса, 10 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Соперница Виктории Азаренко в основной сетке определится по окончании всех матчей квалификации.

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