Маркета Вондроушова выиграла первый турнир с Уимблдона-2023

164-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова выиграла первый титул после победы на Уимблдоне-2023, став чемпионкой турнира WTA-500 в Берлине (Германия). В финале турнира она была сильнее китаянки Ван Синьюй со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2.

По ходу турнира в Берлине Маркета Вондроушова обыграла шестую ракетку мира американку Мэдисон Киз (7:5. 7:6 (8:6)), 12-го номера рейтинга россиянку Диану Шнайдер (6:3, 6:7 (3:7), 6:3), 35-ю ракетку мира тунисскую теннисистку Онс Жабер (6:4, 6:1), а также первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (6:2, 6:4).

Стоит отметить, что Маркета Вондроушова пропустила большую часть сезона-2024, а в сезоне-2025 её лучшим результатом является четвертьфинал турнира WTA-500 в Дубае (ОАЭ).

В финале Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова обыграла тунисскую теннисистку Онс Жабер (6:4, 6:4).