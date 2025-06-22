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«Из-за них я сегодня проиграла». Ван Синьюй пошутила о своей команде после поражения

«Из-за них я сегодня проиграла». Ван Синьюй пошутила о своей команде после поражения
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49-я ракетка мира китаянка Ван Синьюй с юмором прокомментировала своё поражение в финале турнира WTA-500 в Берлине от чешки Маркеты Вондроушовой (6:7 (10:12), 6:4, 2:6).

Берлин. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Маркета Вондроушова
164
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 12 		4 6
6 10 		6 2
         
Ван Синьюй
49
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

«Хочу сказать, что Маркета и её команда проделали отличную работу. Ты показываешь отличный теннис, и очень здорово видеть тебя снова в туре. Удачи на Уимблдоне.

И напоследок хочу поблагодарить свою команду. Именно из-за них я сегодня и проиграла (смеётся)», – сказала Синьюй на церемонии награждения.

Стоит отметить, что финал турнира в Берлине стал первым для Ван Синьюй в карьере. Она дошла до решающей стадии, пройдя через квалификацию.

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