«Из-за них я сегодня проиграла». Ван Синьюй пошутила о своей команде после поражения
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49-я ракетка мира китаянка Ван Синьюй с юмором прокомментировала своё поражение в финале турнира WTA-500 в Берлине от чешки Маркеты Вондроушовой (6:7 (10:12), 6:4, 2:6).
Берлин. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 13:10 МСК
164
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|4
|6
|
|6
|2
49
Ван Синьюй
В. Синьюй
«Хочу сказать, что Маркета и её команда проделали отличную работу. Ты показываешь отличный теннис, и очень здорово видеть тебя снова в туре. Удачи на Уимблдоне.
И напоследок хочу поблагодарить свою команду. Именно из-за них я сегодня и проиграла (смеётся)», – сказала Синьюй на церемонии награждения.
Стоит отметить, что финал турнира в Берлине стал первым для Ван Синьюй в карьере. Она дошла до решающей стадии, пройдя через квалификацию.
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