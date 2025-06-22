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Турсунов: Бублик — сейчас самый нестандартный по решениям игрок в ATP-туре

Турсунов: Бублик — сейчас самый нестандартный по решениям игрок в ATP-туре
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов назвал казахстанского теннисиста Александра Бублика самым неординарным игроком в ATP-туре с точки зрения принятия решений на корте.

«Синнер – более предсказуемый по решениям, наверное, самый нестандартный сейчас по решениям в туре – это Саша Бублик, да. Ты, в принципе, не знаешь, что он может сделать. Ему это очень помогает на траве. Он в целом не боится рисковать», — сказал Турсунов в эфире BB Tennis.

Напомним, на проходящем ныне травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) Бублик обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера во втором круге.

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