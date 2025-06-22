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Давыденко — о финале Галле: если будет ситуация с качелями, у Медведева шансов больше

Давыденко — о финале Галле: если будет ситуация с качелями, у Медведева шансов больше
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов и бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко высказали мнение о финале турнира в Галле (Германия) между россиянином Даниилом Медведевым и казахстанцем Александром Бубликом.

Турсунов: всё равно ты оцениваешь риски как игрок постоянно, сейчас Бублик, мне кажется, стал это делать чуть-чуть лучше.
Давыденко: чуть-чуть да, но всё равно не до конца. Если в момент спада [в игре Бублика] Медведев возьмётся и будет играть сконцентрировано… Вся игра Медведева заключается в стабильности – от первого мяча до последнего. Если Бублик будет играть в невероятный теннис, конечно, Медведеву будет сложно. Но если будет ситуация, как в матче Хачанов — Бублик с качелями, у Даниила шансов больше, — сказали эксперты в эфире BB Tennis.

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