Бублик — Медведев: представитель Казахстана выиграл первый сет финала в Галле

В эти минуты на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) проходит финальный матч между казахстанским теннисистом 45-й ракеткой мира Александром Бубликом и россиянином Даниилом Медведевым, занимающим 11-ю строчку мирового рейтинга ATP.

Первый сет поединка остался за Бубликом со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Александр Бублик — Даниил Медведев.

Счёт личных встреч теннисистов 7-0 в пользу Даниила. Впервые он выиграл у Александра на «челленджере» в Казани в 2016 году. Затем Медведев побеждал Бублика в Санкт-Петербурге в том же сезоне, на «Ролан Гаррос» — 2021, на Олимпиаде в Токио летом того же 2021-го, на «Мастерсе» в Торонто 2021 года, в Дубае-2023 и в Мадриде-2024. За все очные матчи Бублик выиграл лишь один сет — в Торонто-2021.