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«Изначально цель была просто выиграть первый матч». Вондроушова — о титуле в Берлине

«Изначально цель была просто выиграть первый матч». Вондроушова — о титуле в Берлине
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164-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова поблагодарила свою команду после победы в финале турнира WTA-500 в Берлине (Германия) над китаянкой Ван Синьюй (7:6 (12:10), 4:6, 6:2).

Берлин. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Маркета Вондроушова
164
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 12 		4 6
6 10 		6 2
         
Ван Синьюй
49
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

«Хочу поблагодарить мою команду. Мы все очень усердно работали, чтобы вернуть меня в тур, и изначально наша цель была просто выиграть первый матч. А теперь происходит всё это… Я просто безмерно благодарна за то, что стою здесь», – сказала Вондроушова во время церемонии награждения.

Для Маркеты Вондроушовой титул в Берлине стал третьим в карьере. Ранее последним турниром, на котором она добивалась победы, был Уимблдон-2023.

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