«Изначально цель была просто выиграть первый матч». Вондроушова — о титуле в Берлине
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164-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова поблагодарила свою команду после победы в финале турнира WTA-500 в Берлине (Германия) над китаянкой Ван Синьюй (7:6 (12:10), 4:6, 6:2).
Берлин. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 13:10 МСК
164
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|2
49
Ван Синьюй
В. Синьюй
«Хочу поблагодарить мою команду. Мы все очень усердно работали, чтобы вернуть меня в тур, и изначально наша цель была просто выиграть первый матч. А теперь происходит всё это… Я просто безмерно благодарна за то, что стою здесь», – сказала Вондроушова во время церемонии награждения.
Для Маркеты Вондроушовой титул в Берлине стал третьим в карьере. Ранее последним турниром, на котором она добивалась победы, был Уимблдон-2023.
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