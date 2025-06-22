«Изначально цель была просто выиграть первый матч». Вондроушова — о титуле в Берлине

164-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова поблагодарила свою команду после победы в финале турнира WTA-500 в Берлине (Германия) над китаянкой Ван Синьюй (7:6 (12:10), 4:6, 6:2).

«Хочу поблагодарить мою команду. Мы все очень усердно работали, чтобы вернуть меня в тур, и изначально наша цель была просто выиграть первый матч. А теперь происходит всё это… Я просто безмерно благодарна за то, что стою здесь», – сказала Вондроушова во время церемонии награждения.

Для Маркеты Вондроушовой титул в Берлине стал третьим в карьере. Ранее последним турниром, на котором она добивалась победы, был Уимблдон-2023.