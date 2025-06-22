Маккартни Кесслер стала чемпионкой турнира в Ноттингеме, обыграв в финале Даяну Ястремскую

42-я ракетка мира американская теннисистка Маккартни Кесслер завоевала титул на турнире категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). В финале она обыграла 46-ю ракетку мира украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:4: 7:5.
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Встреча продолжалась 3 часа 12 минут. В её рамках Кесслер два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Ястремской четыре эйса, две двойные ошибки и два заработанных и реализованных брейк-пойнта.
Для Маккартни Кесслер титул в Ноттингеме стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Ранее она стала чемпионкой турнира WTA-250 в Хобарте (Австралия).
Турнир в Ноттингеме проходил с 16 по 22 июня. Прошлогодней чемпионкой является Кэти Бултер из Великобритании, которая в этом году уступила Маккартни Кесслер в 1/4 финала.
- 22 июня 2025
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