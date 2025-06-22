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Маккартни Кесслер — Даяна Ястремская, результат матча 22 июня, счёт 2:0, финал WTA-250 в Ноттингеме

Маккартни Кесслер стала чемпионкой турнира в Ноттингеме, обыграв в финале Даяну Ястремскую
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42-я ракетка мира американская теннисистка Маккартни Кесслер завоевала титул на турнире категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). В финале она обыграла 46-ю ракетку мира украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:4: 7:5.

Ноттингем. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Маккартни Кесслер
42
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Даяна Ястремская
46
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Встреча продолжалась 3 часа 12 минут. В её рамках Кесслер два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Ястремской четыре эйса, две двойные ошибки и два заработанных и реализованных брейк-пойнта.

Для Маккартни Кесслер титул в Ноттингеме стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Ранее она стала чемпионкой турнира WTA-250 в Хобарте (Австралия).

Турнир в Ноттингеме проходил с 16 по 22 июня. Прошлогодней чемпионкой является Кэти Бултер из Великобритании, которая в этом году уступила Маккартни Кесслер в 1/4 финала.

Календарь турнира в Ноттингеме
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