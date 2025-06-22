Александр Бублик обыграл Даниила Медведева в финале турнира ATP-500 в Галле

45-я ракетка мира Александр Бублик стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче за титул он обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего 11-ю строчку мирового рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках российский теннисист 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Бублика 11 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Отметим, что Бублик впервые в карьере обыграл Даниила Медведева. Титул в Галле стал для представителя Казахстана пятым в карьере.