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Фото: Борис Беккер присутствует на финальном матче Медведева и Бублика на турнире в Галле

Фото: Борис Беккер присутствует на финальном матче Медведева и Бублика на турнире в Галле
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер присутствует на финальном матче турнира ATP-500 в Галле (Германия), где встречаются 11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и 45-й номер рейтинга из Казахстана Александр Бублик. После первого сета счёт 6:3 в пользу Бублика. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Александр Бублик — Даниил Медведев.

Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Фото: Скриншот из трансляции

«Рад вернуться в Галле!» — написал Беккер в социальных сетях.

Счёт личных встреч теннисистов 7-0 в пользу Даниила. Впервые он выиграл у Александра на «челленджере» в Казани в 2016 году. Затем Медведев побеждал Бублика в Санкт-Петербурге в том же сезоне, на «Ролан Гаррос» — 2021, на Олимпиаде в Токио летом того же 2021-го, на «Мастерсе» в Торонто 2021 года, в Дубае-2023 и в Мадриде-2024. За все очные матчи Бублик выиграл лишь один сет — в Торонто-2021.

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