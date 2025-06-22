Фото: Борис Беккер присутствует на финальном матче Медведева и Бублика на турнире в Галле

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер присутствует на финальном матче турнира ATP-500 в Галле (Германия), где встречаются 11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и 45-й номер рейтинга из Казахстана Александр Бублик. После первого сета счёт 6:3 в пользу Бублика. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Александр Бублик — Даниил Медведев.

Фото: Скриншот из трансляции

«Рад вернуться в Галле!» — написал Беккер в социальных сетях.

Счёт личных встреч теннисистов 7-0 в пользу Даниила. Впервые он выиграл у Александра на «челленджере» в Казани в 2016 году. Затем Медведев побеждал Бублика в Санкт-Петербурге в том же сезоне, на «Ролан Гаррос» — 2021, на Олимпиаде в Токио летом того же 2021-го, на «Мастерсе» в Торонто 2021 года, в Дубае-2023 и в Мадриде-2024. За все очные матчи Бублик выиграл лишь один сет — в Торонто-2021.