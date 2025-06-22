Фото: Борис Беккер присутствует на финальном матче Медведева и Бублика на турнире в Галле

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер присутствует на финальном матче турнира ATP-500 в Галле (Германия), где встречаются 11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и 45-й номер рейтинга из Казахстана Александр Бублик. После первого сета счёт 6:3 в пользу Бублика. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Александр Бублик — Даниил Медведев.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Фото: Скриншот из трансляции
«Рад вернуться в Галле!» — написал Беккер в социальных сетях.
Счёт личных встреч теннисистов 7-0 в пользу Даниила. Впервые он выиграл у Александра на «челленджере» в Казани в 2016 году. Затем Медведев побеждал Бублика в Санкт-Петербурге в том же сезоне, на «Ролан Гаррос» — 2021, на Олимпиаде в Токио летом того же 2021-го, на «Мастерсе» в Торонто 2021 года, в Дубае-2023 и в Мадриде-2024. За все очные матчи Бублик выиграл лишь один сет — в Торонто-2021.
- 22 июня 2025
-
17:32
-
17:22
-
17:17
-
16:39
-
16:38
-
16:34
-
16:24
-
16:17
-
15:54
-
15:37
-
15:34
-
15:26
-
15:07
-
14:43
-
14:42
-
14:30
-
14:17
-
13:50
-
13:42
-
13:29
-
13:05
-
13:04
-
13:00
-
12:37
-
12:30
-
12:14
-
12:02
-
11:36
-
11:24
-
11:06
-
11:00
-
10:54
-
10:41
-
10:29
-
10:05