Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Наварро — Марта Костюк, результат матча 22 июня, счёт 2:0, турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге

Эмма Наварро обыграла Марту Костюк в первом круге турнира в Бад-Хомбурге
Комментарии

Девятая ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте соревнований она обыграла украинку Марту Костюк (26-я в рейтинге) со счётом 6:2, 7:5.

Бад-Хомбург. 1-й круг
22 июня 2025, воскресенье. 15:20 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Наварро один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Костюк три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.

Календарь турнира в Бад-Хомбурге
Сетка турнира в Бад-Хомбурге
Материалы по теме
Маккартни Кесслер стала чемпионкой турнира в Ноттингеме, обыграв в финале Даяну Ястремскую
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android