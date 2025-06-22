Эмма Наварро обыграла Марту Костюк в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Девятая ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте соревнований она обыграла украинку Марту Костюк (26-я в рейтинге) со счётом 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Наварро один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Костюк три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.