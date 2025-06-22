Фото: эмоции Александра Бублика после победы над Медведевым в финале турнира в Галле

45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально отреагировал на победу в финале турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В решающем матче Бублик обыграл 11-ю ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:4). После победы Александр упал на траву и закрыл лицо руками.

Отметим, что Бублик впервые в карьере обыграл Даниила Медведева. Титул в Галле стал для представителя Казахстана пятым в карьере и первым в сезоне.

Соревнования в Галле проходили с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Прошлогодним чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.