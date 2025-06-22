Александр Бублик впервые в карьере обыграл Даниила Медведева

45-я ракетка мира Александр Бублик впервые в карьере обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего 11-ю строчку мирового рейтинга ATP. Сегодня, 22 июня, Бублик стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), обыграв в финале Медведева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Ранее Александр проиграл Даниилу в шести матчах из шести.

Отметим, что Бублик впервые в карьере обыграл Даниила Медведева. Титул в Галле стал для представителя Казахстана пятым в карьере и первым в сезоне.

Соревнования в Галле проходили с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Прошлогодним чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.