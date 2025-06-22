Ольховский высказался о поражении Медведева в матче с Бубликом в финале турнира в Галле

Бывший советский теннисист Андрей Ольховский высказался о поражении 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-500 в Галле (Германия). Россиянин проиграл Александру Бублику из Казахстана (45-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:7 (4:7).
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«Я не скажу, что результат получился очень неожиданным. По игре, которую Бублик показывал на турнире, он был очень опасным соперником. В конце концов, он показал теннис, который достоин победителя. Александр восстановился и сыграл очень хороший финал. Для него в целом получился феноменальный турнир.
Мы уже говорим года два или три, что Медведеву нужно более уверенно играть в атаке. Этот турнир — не исключение. В полуфинале играли два сумасшедших атлета — Медведев и Зверев. Играли с задней линии, всё классно и здорово, но минимальные выходы к сетке. Игра Бублика больше подходит для травы. Во-первых, его подача очень эффективна на траве. Во-вторых, он не боится играть слёту. Всё это смотрится на траве. Это не так эффективно смотрится на харде, но на траве его игра смотрится приоритетнее», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 22 июня 2025
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