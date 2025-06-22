Александр Бублик второй раз в карьере стал чемпионом «пятисотника» в Галле
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45-я ракетка мира Александр Бублик второй раз в карьере стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Сегодня, 22 июня, в матче за титул Бублик в двух сетах обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего 11-ю строчку мирового рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
45
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Ранее Бублик выигрывал соревнования в Галле в 2023 году. Тогда в финале он обыграл россиянина Андрея Рублёва — 6:3, 3:6, 6:3.
Соревнования в Галле проходили с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Прошлогодним чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.
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