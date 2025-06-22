Бублик — о победе в Галле: после прошлого Уимблдона я был близок к тому, чтобы всё бросить

45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик поделился эмоциями после победы на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В решающем матче он обыграл 11-ю ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Тяжело говорить. После прошлого Уимблдона и до этого лета у меня был очень тяжёлый период. Я был близок к тому, чтобы всё бросить, потому что теннис не приносил мне удовольствия. Но обещал тренеру, что продолжу тренироваться и после Уимблдона мы примем решение, брать ли перерыв на несколько месяцев. И вот теперь такое происходит. У меня слов нет», – сказал Бублик в интервью на корте.