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Бублик — о победе в Галле: после прошлого Уимблдона я был близок к тому, чтобы всё бросить

Бублик — о победе в Галле: после прошлого Уимблдона я был близок к тому, чтобы всё бросить
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45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик поделился эмоциями после победы на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В решающем матче он обыграл 11-ю ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Тяжело говорить. После прошлого Уимблдона и до этого лета у меня был очень тяжёлый период. Я был близок к тому, чтобы всё бросить, потому что теннис не приносил мне удовольствия. Но обещал тренеру, что продолжу тренироваться и после Уимблдона мы примем решение, брать ли перерыв на несколько месяцев. И вот теперь такое происходит. У меня слов нет», – сказал Бублик в интервью на корте.

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