Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко считает, что Медведев в финале с Бубликом не показал своей лучшей игры

Селиваненко считает, что Медведев в финале с Бубликом не показал своей лучшей игры
Комментарии

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о поражении 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-500 в Галле (Германия). Россиянин проиграл Александру Бублику из Казахстана (45-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Прежде всего стоит отметить игру Саши, который за последнее время, сохраняя присущую ему импровизацию и играя остро в решающие моменты, стал в целом спокойнее и настроенным на победу. Даниил в этом финале не показал своей лучшей игры, но это ни в коем случае не уменьшает успеха Саши», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Медведев проиграл шестой финал подряд. В Галле Даниил впервые в карьере уступил Бублику
Медведев проиграл шестой финал подряд. В Галле Даниил впервые в карьере уступил Бублику
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android