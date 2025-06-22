Селиваненко считает, что Медведев в финале с Бубликом не показал своей лучшей игры

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о поражении 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-500 в Галле (Германия). Россиянин проиграл Александру Бублику из Казахстана (45-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

«Прежде всего стоит отметить игру Саши, который за последнее время, сохраняя присущую ему импровизацию и играя остро в решающие моменты, стал в целом спокойнее и настроенным на победу. Даниил в этом финале не показал своей лучшей игры, но это ни в коем случае не уменьшает успеха Саши», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.