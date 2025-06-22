Медведев — Бублику: надеюсь, ты попадёшь в часть сетки Алькараса или Синнера на Уимблдоне

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после поражения в финале турнира ATP-500 в Галле (Германия) обратился к Александру Бублику из Казахстана (45-й в рейтинге). Даниил проиграл Александру со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

«Саша, надеюсь, ты попадёшь в часть сетки Карлоса на Уимблдоне. Может получиться сенсация где-то в третьем-четвёртом круге. Продолжай в том же духе. Надеюсь, на Уимблдоне ты окажешься в части Карлоса или Янника (улыбается)», — сказал Медведев на церемонии награждения.

Отметим, что Бублик впервые в карьере обыграл Даниила Медведева. Титул в Галле стал для представителя Казахстана пятым в карьере и первым в сезоне.