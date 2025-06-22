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Медведев — Бублику: надеюсь, ты попадёшь в часть сетки Алькараса или Синнера на Уимблдоне

Медведев — Бублику: надеюсь, ты попадёшь в часть сетки Алькараса или Синнера на Уимблдоне
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11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после поражения в финале турнира ATP-500 в Галле (Германия) обратился к Александру Бублику из Казахстана (45-й в рейтинге). Даниил проиграл Александру со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Саша, надеюсь, ты попадёшь в часть сетки Карлоса на Уимблдоне. Может получиться сенсация где-то в третьем-четвёртом круге. Продолжай в том же духе. Надеюсь, на Уимблдоне ты окажешься в части Карлоса или Янника (улыбается)», — сказал Медведев на церемонии награждения.

Отметим, что Бублик впервые в карьере обыграл Даниила Медведева. Титул в Галле стал для представителя Казахстана пятым в карьере и первым в сезоне.

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