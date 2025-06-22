Карлос Алькарас стал чемпионом турнира АТР-500 в Лондоне

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас стал чемпионом турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания). В финале второй номер мирового рейтинга обыграл 30-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку — 7:5, 6:7, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 7 минут. За время игры Карлос Алькарас сделал 18 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Легечка сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и не смог заработать ни одного брейк-пойнта.

Отметим, что Алькарас выиграл свой 21-й титул в карьере. Пять из них испанский теннисист завоевал в текущем сезоне.