Карлос Алькарас стал чемпионом турнира АТР-500 в Лондоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас стал чемпионом турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания). В финале второй номер мирового рейтинга обыграл 30-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку — 7:5, 6:7, 6:2.
Лондон (м). Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 5
|6
|
|7 7
|2
30
Иржи Легечка
И. Легечка
Теннисисты провели на корте 2 часа 7 минут. За время игры Карлос Алькарас сделал 18 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Легечка сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и не смог заработать ни одного брейк-пойнта.
Отметим, что Алькарас выиграл свой 21-й титул в карьере. Пять из них испанский теннисист завоевал в текущем сезоне.
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