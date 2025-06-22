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Карлос Алькарас — Иржи Легечка, результат матча 22 июня 2025, счет 2:0, финал ATP 500 Лондон

Карлос Алькарас стал чемпионом турнира АТР-500 в Лондоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас стал чемпионом турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания). В финале второй номер мирового рейтинга обыграл 30-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку — 7:5, 6:7, 6:2.

Лондон (м). Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 5 6
5 		7 7 2
         
Иржи Легечка
30
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Теннисисты провели на корте 2 часа 7 минут. За время игры Карлос Алькарас сделал 18 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Легечка сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и не смог заработать ни одного брейк-пойнта.

Отметим, что Алькарас выиграл свой 21-й титул в карьере. Пять из них испанский теннисист завоевал в текущем сезоне.

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