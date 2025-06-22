Карлос Алькарас выиграл пятый трофей в сезоне

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас выиграл пятый трофей в текущем сезоне. Сегодня, 22 июня, он стал чемпионом турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания). В финале второй номер мирового рейтинга обыграл 30-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку — 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.
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В 2025 году Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», а также турниры категории ATP в Монте-Карло, Риме и Роттердаме. Победа на «пятисотнике» в Лондоне стала для Алькараса 21-й в карьере.
Далее Алькарас готовится выступить на Уимблдоне, где ему предстоит защищать титул чемпиона. Матчи основного турнира Уимблдона-2025 пройдут с 30 июня по 13 июля. В прошлогоднем финале Алькарас обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях со счётом 6:1, 6:2, 7:6 (7:4).
- 22 июня 2025
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