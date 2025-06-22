Карлос Алькарас выиграл 18-й матч подряд
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас выиграл 18-й матч подряд. Сегодня, 22 июня, Алькарас стал чемпионом турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В решающем матче он обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (30-й в рейтинге) со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.
Лондон (м). Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 5
|6
|
|7 7
|2
30
Иржи Легечка
И. Легечка
Ранее Карлос Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Риме и «Ролан Гаррос» — 2025. Для испанца это самая длинная беспроигрышная серия.
Отметим, что Алькарас выиграл свой 21-й титул в карьере. Пять из них Карлос завоевал в текущем сезоне. Далее испанец выступит на Уимблдоне, где ему предстоит защищать титул чемпиона.
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