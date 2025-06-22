Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас выиграл 18-й матч подряд

Карлос Алькарас выиграл 18-й матч подряд
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас выиграл 18-й матч подряд. Сегодня, 22 июня, Алькарас стал чемпионом турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В решающем матче он обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (30-й в рейтинге) со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Лондон (м). Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 5 6
5 		7 7 2
         
Иржи Легечка
30
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Ранее Карлос Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Риме и «Ролан Гаррос» — 2025. Для испанца это самая длинная беспроигрышная серия.

Отметим, что Алькарас выиграл свой 21-й титул в карьере. Пять из них Карлос завоевал в текущем сезоне. Далее испанец выступит на Уимблдоне, где ему предстоит защищать титул чемпиона.

Календарь турнира в Лондоне
Сетка турнира в Лондоне
Материалы по теме
Карлос Алькарас стал чемпионом турнира АТР-500 в Лондоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android