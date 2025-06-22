Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас выиграл 18-й матч подряд. Сегодня, 22 июня, Алькарас стал чемпионом турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В решающем матче он обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (30-й в рейтинге) со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Ранее Карлос Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Риме и «Ролан Гаррос» — 2025. Для испанца это самая длинная беспроигрышная серия.

Отметим, что Алькарас выиграл свой 21-й титул в карьере. Пять из них Карлос завоевал в текущем сезоне. Далее испанец выступит на Уимблдоне, где ему предстоит защищать титул чемпиона.