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Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы на турнире АТР-500 в Лондоне

Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы на турнире АТР-500 в Лондоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу на турнире категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания). В финале второй номер мирового рейтинга обыграл 30-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку — 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Лондон (м). Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 5 6
5 		7 7 2
         
Иржи Легечка
30
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

«Я приехал сюда без каких-либо ожиданий. Просто хотел показать хороший теннис, стараясь максимально подготовиться к игре на траве. Хочу сказать спасибо моей команде за эту неделю. Мне повезло, что здесь моя семья, много друзей, с которыми я чувствовал себя по-настоящему комфортно на корте и за его пределами. Без них это было бы невозможно. Спасибо моей команде, семье и друзьям, а также всем людям, которые поддерживали меня всю неделю. Каждый год выступать перед всеми вами — это нечто особенное. Я не могу дождаться, когда вернусь в следующем году», — сказал Алькарас после победы на корте.

Отметим, что Алькарас выиграл свой 21-й титул в карьере. Пять из них испанский теннисист завоевал в текущем сезоне.

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