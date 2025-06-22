Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы на турнире АТР-500 в Лондоне

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу на турнире категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания). В финале второй номер мирового рейтинга обыграл 30-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку — 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

«Я приехал сюда без каких-либо ожиданий. Просто хотел показать хороший теннис, стараясь максимально подготовиться к игре на траве. Хочу сказать спасибо моей команде за эту неделю. Мне повезло, что здесь моя семья, много друзей, с которыми я чувствовал себя по-настоящему комфортно на корте и за его пределами. Без них это было бы невозможно. Спасибо моей команде, семье и друзьям, а также всем людям, которые поддерживали меня всю неделю. Каждый год выступать перед всеми вами — это нечто особенное. Я не могу дождаться, когда вернусь в следующем году», — сказал Алькарас после победы на корте.

Отметим, что Алькарас выиграл свой 21-й титул в карьере. Пять из них испанский теннисист завоевал в текущем сезоне.