Бублик — Медведеву: побеждать тебя — большая честь. Желаю тебе ещё больше «Больших шлемов»

45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обратился к россиянину Даниилу Медведеву (11-й в рейтинге) после победы на турнире ATP-500 в Галле (Германия). Бублик обыграл Медведева в финале — 6:3, 7:6 (7:4).

«Прежде всего, Даниил, мне суждено играть с тобой вечно, и я никогда не выигрывал ни сета в жизни, и сегодня я рад, что справился. Ты великий чемпион, желаю тебе больших успехов. Побеждать тебя — большая честь для меня. Ты всегда работал со своей командой, выигрывал турнир «Большого шлема», и я желаю тебе ещё большего успеха и ещё больше «Больших шлемов», — сказал Бублик на церемонии награждения.

Александр Бублик впервые в карьере обыграл Даниила Медведева. Для него титул в Галле стал пятым в карьере и первым в сезоне.