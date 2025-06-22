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Бублик — Медведеву: побеждать тебя — большая честь. Желаю тебе ещё больше «Больших шлемов»

Бублик — Медведеву: побеждать тебя — большая честь. Желаю тебе ещё больше «Больших шлемов»
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45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обратился к россиянину Даниилу Медведеву (11-й в рейтинге) после победы на турнире ATP-500 в Галле (Германия). Бублик обыграл Медведева в финале — 6:3, 7:6 (7:4).

Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Прежде всего, Даниил, мне суждено играть с тобой вечно, и я никогда не выигрывал ни сета в жизни, и сегодня я рад, что справился. Ты великий чемпион, желаю тебе больших успехов. Побеждать тебя — большая честь для меня. Ты всегда работал со своей командой, выигрывал турнир «Большого шлема», и я желаю тебе ещё большего успеха и ещё больше «Больших шлемов», — сказал Бублик на церемонии награждения.

Александр Бублик впервые в карьере обыграл Даниила Медведева. Для него титул в Галле стал пятым в карьере и первым в сезоне.

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