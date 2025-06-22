Губерниев — о финале в Галле: дырку от Бублика получил Медведев

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-500 в Галле (Германия). Россиянин проиграл Александру Бублику из Казахстана (45-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

«Эх, дырку от Бублика получил Даня Медведев! После шести поражений от россиянина Бублик всё же взял верх! Молодец, поздравляю чемпиона!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что Бублик впервые в карьере обыграл Даниила Медведева. Титул в Галле стал для представителя Казахстана пятым в карьере и первым в сезоне в рамках ATP.

Соревнования в Галле проходили с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Прошлогодним чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.