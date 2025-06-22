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Карлос Алькарас получил трофей чемпиона турнира ATP-500 в Лондоне

Карлос Алькарас получил трофей чемпиона турнира ATP-500 в Лондоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас получил трофей чемпиона травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В решающем матче Алькарас обыграл 30-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку — 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Лондон (м). Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 5 6
5 		7 7 2
         
Иржи Легечка
30
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

В 2025 году Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», а также турниры категории ATP в Монте-Карло, Риме и Роттердаме. Победа на «пятисотнике» в Лондоне стала для Алькараса 21-й в карьере.

Далее испанский теннисист выступит на Уимблдоне, где ему предстоит защищать титул чемпиона. Уимблдон-2025 пройдёт с 30 июня по 13 июля. В прошлогоднем финале Карлос обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:1, 6:2, 7:6 (7:4).

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