Карлос Алькарас получил трофей чемпиона турнира ATP-500 в Лондоне

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас получил трофей чемпиона травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В решающем матче Алькарас обыграл 30-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку — 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

В 2025 году Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», а также турниры категории ATP в Монте-Карло, Риме и Роттердаме. Победа на «пятисотнике» в Лондоне стала для Алькараса 21-й в карьере.

Далее испанский теннисист выступит на Уимблдоне, где ему предстоит защищать титул чемпиона. Уимблдон-2025 пройдёт с 30 июня по 13 июля. В прошлогоднем финале Карлос обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:1, 6:2, 7:6 (7:4).