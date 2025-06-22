Борис Беккер вручил Александру Бублику трофей турнира ATP-500 в Галле

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер вручил трофей травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) 45-й ракетке мира из Казахстана Александру Бублику. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего 11-ю строчку мирового рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Отметим, что Бублик впервые в карьере обыграл Даниила Медведева. Ранее Александр проиграл Даниилу в шести матчах из шести. Титул в Галле стал для представителя Казахстана пятым в карьере и первым в сезоне.

Соревнования в Галле проходили с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Прошлогодним чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.