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Борис Беккер вручил Александру Бублику трофей турнира ATP-500 в Галле

Борис Беккер вручил Александру Бублику трофей турнира ATP-500 в Галле
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер вручил трофей травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) 45-й ракетке мира из Казахстана Александру Бублику. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего 11-ю строчку мирового рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Отметим, что Бублик впервые в карьере обыграл Даниила Медведева. Ранее Александр проиграл Даниилу в шести матчах из шести. Титул в Галле стал для представителя Казахстана пятым в карьере и первым в сезоне.

Соревнования в Галле проходили с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Прошлогодним чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.

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