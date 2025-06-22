Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас сравнялся с Рафаэлем Надалем по количеству титулов на траве

Карлос Алькарас сравнялся с Рафаэлем Надалем по количеству титулов на траве
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сравнялся с 22-кратным победителем мэйджоров Рафаэлем Надалем по количеству титулов на травяных кортах. На счету испанцев по четыре трофея.

Лондон (м). Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 5 6
5 		7 7 2
         
Иржи Легечка
30
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Четвёртый титул Алькарас завоевал на турнира ATP-500 в Лондоне. В финале он обыграл 30-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку — 7:5, 6:7 (5:7), 6:2. Предыдущие победы на траве Карлос одержал на Уимблдоне в 2024 и 2023 годах и в Лондоне-2023. Рафаэль Надаль за свою карьеру на траве выиграл Уимблдон в 2010 и 2008 годах, в Лондоне-2008 и Штутгарте-2015.

Для Карлоса Алькараса победа на «пятисотнике» в Лондоне стала 21-й в карьере.

Материалы по теме
Фото
Карлос Алькарас получил трофей чемпиона турнира ATP-500 в Лондоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android