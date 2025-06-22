Карлос Алькарас сравнялся с Рафаэлем Надалем по количеству титулов на траве

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сравнялся с 22-кратным победителем мэйджоров Рафаэлем Надалем по количеству титулов на травяных кортах. На счету испанцев по четыре трофея.

Четвёртый титул Алькарас завоевал на турнира ATP-500 в Лондоне. В финале он обыграл 30-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку — 7:5, 6:7 (5:7), 6:2. Предыдущие победы на траве Карлос одержал на Уимблдоне в 2024 и 2023 годах и в Лондоне-2023. Рафаэль Надаль за свою карьеру на траве выиграл Уимблдон в 2010 и 2008 годах, в Лондоне-2008 и Штутгарте-2015.

Для Карлоса Алькараса победа на «пятисотнике» в Лондоне стала 21-й в карьере.