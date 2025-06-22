Бублик и Медведев облили друг друга шампанским после финала турнира в Галле

45-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик и 11-й номер мирового рейтинга Даниил Медведев облили друг друга шампанским на награждении игроков после финала турнира ATP-500 в Галле (Германия). Поединок за титул завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Бублика.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Отметим, что Бублик впервые в карьере обыграл Даниила Медведева. Ранее Александр проиграл Даниилу в шести матчах из шести. Титул в Галле стал для представителя Казахстана пятым в карьере и первым в сезоне.

Соревнования в Галле проходили с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Прошлогодним чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.