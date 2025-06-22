Мадридский «Реал» поздравил Карлоса Алькараса с победой на турнире ATP-500 в Лондоне
Поделиться
Мадридский «Реал» поздравил вторую ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В решающем матче Алькарас обыграл 30-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку — 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.
Лондон (м). Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 5
|6
|
|7 7
|2
30
Иржи Легечка
И. Легечка
«Дорогой Карлос, ещё один триумф в твоей блестящей карьере, на этот раз Queen's. Все мы, мадридцы, счастливы и гордимся победами одного из наших. Наши поздравления!» — говорится в сообщении клуба в социальной сети X (ранее Twitter).
В 2025 году Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», а также турниры категории ATP в Монте-Карло, Риме и Роттердаме. Победа на «пятисотнике» в Лондоне стала для Алькараса 21-й в карьере.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 июня 2025
-
20:29
-
20:21
-
20:12
-
19:56
-
19:49
-
19:32
-
19:23
-
19:15
-
19:14
-
18:58
-
18:56
-
18:47
-
18:39
-
18:23
-
18:12
-
18:10
-
18:07
-
17:56
-
17:55
-
17:52
-
17:34
-
17:32
-
17:22
-
17:17
-
16:39
-
16:38
-
16:34
-
16:24
-
16:17
-
15:54
-
15:37
-
15:34
-
15:26
-
15:07
-
14:43