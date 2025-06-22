Мадридский «Реал» поздравил Карлоса Алькараса с победой на турнире ATP-500 в Лондоне

Мадридский «Реал» поздравил вторую ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В решающем матче Алькарас обыграл 30-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку — 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

«Дорогой Карлос, ещё один триумф в твоей блестящей карьере, на этот раз Queen's. Все мы, мадридцы, счастливы и гордимся победами одного из наших. Наши поздравления!» — говорится в сообщении клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

В 2025 году Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», а также турниры категории ATP в Монте-Карло, Риме и Роттердаме. Победа на «пятисотнике» в Лондоне стала для Алькараса 21-й в карьере.