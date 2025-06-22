Даниил Медведев проиграл шестой финал подряд на уровне ATP-тура
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11-й номер мирового рейтинга россиянин Даниил Медведев проиграл шестой финал подряд на уровне ATP-тура. Сегодня, 22 июня, в финале травяного турнира категории ATP-500 в Галле он уступил 45-й ракетке мира из Казахстана Александру Бублику. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7 (4:7).
Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
45
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Ранее Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале US Open — 2023, Яннику Синнеру в финалах Пекина-2023, Вены-2023 и Australian Open — 2024, а также Карлосу Алькарасу в финале Индиан-Уэллса-2024.
Соревнования в Галле проходили с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Прошлогодним чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.
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