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Легечка — о поражении от Алькараса в Лондоне: отдал всё, но этого оказалось недостаточно

Легечка — о поражении от Алькараса в Лондоне: отдал всё, но этого оказалось недостаточно
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30-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка прокомментировал поражение в финале турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В финале он проиграл второй ракетке мира испанцу Карлоса Алькарасу со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 3:6.

Лондон (м). Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 5 6
5 		7 7 2
         
Иржи Легечка
30
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

«Мне трудно сейчас подобрать слова. Конечно, я очень рад, что сегодня у меня был шанс сразиться за титул. Спасибо Карлосу и вашей команде за отличную работу, как всегда. Я отдал всё, что у меня было. К сожалению, этого оказалось недостаточно. Всегда здорово возвращаться в Queens», — сказал Легечка на церемонии награждения.

В 2025 году Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», а также турниры категории ATP в Монте-Карло, Риме и Роттердаме. Победа на «пятисотнике» в Лондоне стала для Алькараса 21-й в карьере.

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