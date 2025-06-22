Легечка — о поражении от Алькараса в Лондоне: отдал всё, но этого оказалось недостаточно

30-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка прокомментировал поражение в финале турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В финале он проиграл второй ракетке мира испанцу Карлоса Алькарасу со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 3:6.

«Мне трудно сейчас подобрать слова. Конечно, я очень рад, что сегодня у меня был шанс сразиться за титул. Спасибо Карлосу и вашей команде за отличную работу, как всегда. Я отдал всё, что у меня было. К сожалению, этого оказалось недостаточно. Всегда здорово возвращаться в Queens», — сказал Легечка на церемонии награждения.

В 2025 году Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», а также турниры категории ATP в Монте-Карло, Риме и Роттердаме. Победа на «пятисотнике» в Лондоне стала для Алькараса 21-й в карьере.