Элина Свитолина вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Элисе Мертенс

14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте соревнований она обыграла 24-ю ракетку мира из Бельгии Элисе Мертенс со счётом 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Свитолина три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Мертенс один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее Элина Свитолина встретится с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Ван Синьюй (Китай).

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.