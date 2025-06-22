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Элина Свитолина — Элисе Мертенс, результат матча 22 июня, счёт 2:0, турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге

Элина Свитолина вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Элисе Мертенс
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14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте соревнований она обыграла 24-ю ракетку мира из Бельгии Элисе Мертенс со счётом 7:5, 6:4.

Бад-Хомбург. 1-й круг
22 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Свитолина три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Мертенс один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее Элина Свитолина встретится с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Ван Синьюй (Китай).

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.

Календарь турнира в Бад-Хомбурге
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