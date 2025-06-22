«Самый сложный матч в жизни». Бублик — о победе над Медведевым

45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В решающем матче он обыграл 11-ю ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«С ментальной точки зрения это самый сложный матч в жизни, в котором я когда-либо играл. Ранее я никогда не побеждал Даниила. Он очень сложный соперник, особенно для моего стиля игры. Сегодня всё сложилось эмоционально и физически. Это одна из важнейших побед моей карьеры. Очень рад находиться здесь и наслаждаться моментом», — сказал Бублик после матча.

Соревнования в Галле проходили с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Прошлогодним чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.