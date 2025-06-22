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Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: результаты матчей 22 июня

Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: результаты матчей 22 июня
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Сегодня, 22 июня, стартовал травяной турнир категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге. Первый круг. Результаты 22 июня:

  • Юлия Путинцева (Казахстан) — Мария Саккари (Греция) — 5:7, 6:7 (6:8).
  • Марта Костюк (Украина) — Эмма Наварро (США) — 2:6, 5:7.
  • Лейла Фернандес (Канада) — Татьяна Мария (Германия) — 6:0, 7:6 (7:1).
  • Элина Свитолина (Украина) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 7:5, 6:4.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.

Календарь турнира в Бад-Хомбурге
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