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«В этом есть магия». Стефанос Циципас поделился интересным наблюдением

«В этом есть магия». Стефанос Циципас поделился интересным наблюдением
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас поделился интересным наблюдением с подписчиками на своей странице в социальных сетях. Он заявил, что испытывает приятные чувства, когда слышит звук от удара по мячу деревянной ракеткой.

«В звуке удара теннисного мяча о деревянную ракетку есть некая магия. Чистая, неотфильтрованная история», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее Циципас впервые с августа 2018 года покинул топ-20 рейтинга ATP. Ранее стало известно о начале сотрудничества 20-й ракетки мира Циципаса с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем.

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