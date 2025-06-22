Маркета Вондроушова повторила достижение Петры Квитовой, завоевав титул в Берлине

164-я ракетка мира чешка Маркета Вондроушова стала второй представительницей Чехии и левшой после двукратной победительницы турниров серии «Большого шлема» Петры Квитовой, выигравшей турнир WTA-500 в Берлине (Германия). Квитова стала чемпионкой соревнований в 2023 году. Вондроушова завоевала титул в 2025 году, обыграв в финале китаянку Ван Синьюй (49-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2.

Для Маркеты Вондроушовой титул в Берлине стал третьим в карьере и первым в сезоне-2025. Ранее последним турниром, на котором она добивалась победы, был Уимблдон-2023.

По ходу турнира в Берлине Маркета обыграла шестую ракетку мира американку Мэдисон Киз (7:5. 7:6 (8:6)), 12-го номера рейтинга россиянку Диану Шнайдер (6:3, 6:7 (3:7), 6:3), 35-ю ракетку мира тунисскую теннисистку Онс Жабер (6:4, 6:1), а также первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (6:2, 6:4).