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Стала известна мужская сетка квалификации Уимблдона-2025, где выступят Котов и Качмазов

Стала известна мужская сетка квалификации Уимблдона-2025, где выступят Котов и Качмазов
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Состоялась жеребьёвка квалификационного этапа Уимблдона-2025 среди мужчин. В сетке соревнований заявлены двое россиян — Павел Котов и Алибек Качмазов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными матчами первого круга.

Теннис. Квалификация Уимблдона-2025. Мужчины. Первый круг (частично):

  • Мартон Фучович (Венгрия) — Юрий Родионов (Австрия).
  • Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — Люка Ван Аш (Франция).
  • Янник Ханфман (Германия) — Уго Гренье (Франция).
  • Павел Котов (Россия) — Николас Харри (Чили).
  • Алибек Качмазов (Россия) - Марко Трунгеллити (Аргентина).

Матчи основной сетки Уимблдона-2025 стартуют 30 июня и завершатся 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.

Календарь квалификации Уимблдона
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