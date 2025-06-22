Стала известна мужская сетка квалификации Уимблдона-2025, где выступят Котов и Качмазов

Состоялась жеребьёвка квалификационного этапа Уимблдона-2025 среди мужчин. В сетке соревнований заявлены двое россиян — Павел Котов и Алибек Качмазов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными матчами первого круга.

Теннис. Квалификация Уимблдона-2025. Мужчины. Первый круг (частично):

Мартон Фучович (Венгрия) — Юрий Родионов (Австрия).

Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — Люка Ван Аш (Франция).

Янник Ханфман (Германия) — Уго Гренье (Франция).

Павел Котов (Россия) — Николас Харри (Чили).

— Николас Харри (Чили). Алибек Качмазов (Россия) - Марко Трунгеллити (Аргентина).

Матчи основной сетки Уимблдона-2025 стартуют 30 июня и завершатся 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.