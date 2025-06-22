«Комар снова атакует». Пресс-служба ATP — о победе Бублика на турнире в Галле

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) отреагировала на победу 45-й ракетки мира из Казахстана Александра Бублика на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче за титул он обыграл россиянина 11-ю ракетку мира Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

«Комар снова атакует», — иронично прокомментировала победу Бублика в Галле пресс-служба ATP.

Напомним, во время турнира в Галле у игроков попросили придумать себе прозвища. Александр Бублик назвал себя «комаром».

«Мне кажется, я как комар. Невозможно спать, когда я везде тут летаю. И меня непросто поймать», — заявил Бублик.