Даниил Медведев поднимется на девятое место в рейтинге ATP по итогам турнира в Галле

Российский теннисист, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, Даниил Медведев станет девятой ракеткой мира по итогам турнира категории ATP-500 в Галле. Даниил добрался до финала «пятисотника», где проиграл 45-й ракетке мира из Казахстана Александру Бублику. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7 (4:7).

Отметим, что Бублик впервые в карьере обыграл Даниила Медведева. Титул в Галле стал для представителя Казахстана пятым в карьере и первым в сезоне.

Соревнования в Галле проходили с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Прошлогодним чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.