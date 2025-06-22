Даниил Медведев поднимется на девятое место в рейтинге ATP по итогам турнира в Галле
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Российский теннисист, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, Даниил Медведев станет девятой ракеткой мира по итогам турнира категории ATP-500 в Галле. Даниил добрался до финала «пятисотника», где проиграл 45-й ракетке мира из Казахстана Александру Бублику. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7 (4:7).
Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
45
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Отметим, что Бублик впервые в карьере обыграл Даниила Медведева. Титул в Галле стал для представителя Казахстана пятым в карьере и первым в сезоне.
Соревнования в Галле проходили с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Прошлогодним чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.
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